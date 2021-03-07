شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية ويغيب عن الأهلى أكثر من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت نتيجة الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويواجه محمود وحيد شبح الغياب عن مباريات فريقه لمدة تتاوح من 4 إلى 6 أسابيع، باعتبار أن إصابة التمزق تحتاج لبرنامج علاجي فأكثر من شهر للتعافي منها والتخلص من هذه الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي عن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري،.

وتعرض محمود وحيد للإصابة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يغادر الملعب ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وأجرى محمود وحيد أشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم الإصابة، ويبقى معرفة نتيجتها لتحديد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي الذي سيخصع له قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويعد أيمن أشرف هو الأقرب للمشاركة في الجبهة اليسرى بالأهلي حال غياب محمود وحيدن لاسيما مع غموض موقف علي معلول من اللحاق بمباراة الإسماعيلي القادمة، في ظل عدم تعافيه الكامل من نفس الإصابة التي يعاني منها وحيد.