شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصحح أخطاء المدافعين قبل موقعة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، مجهودات مضنية خلال الفترة الحالية من أجل علاج أخطاء المدافعين والتي تسببت في تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الماضية وآخرها الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك المباراة المهمة المقبلة للنادى الساحلى أمام إنبى المقرر لها فى الثالث عشر من مارس الجارى.

وتراجع المصرى للمركز السادس بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاءين، أحرز لاعبوه 18 هدفًا ومنى مرماه بـ10 أهداف.

ويسعى على ماهر لإيجاد حل سرعة للأخطاء الدفاعية التي يقوم بها المدافعون خاصة أنه لا يملك رفاهية تغيير اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بالإضافة لسوء مستوى البعض الآخر.

ويعانى خط دفاع المصرى من غياب إسلام أبو سليمة المصاب بالرباط الصليبى، ومحمد الصالح ومحمود حمد البعيدين عن المشاركة لأسباب فنية، بالإضافة لعدم اقتناع على ماهر بمستوى بعض الناشئين.