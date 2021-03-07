شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد طاهر محمد طاهر بصورة ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على تهنئة نجم الفريق طاهر محمد طاهر بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حساب الفريق الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك عبر صورة له بقميص النادى الأهلى علقوا عليه بكتابة: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا طاهر محمد طاهر نتمني لك عيد ميلاد سعيد".

وما أن نشر الحساب الرسمى للقلعة الحمراء صورة طاهر حتى انهالت عليها التعليقات ممن حرصوا على تهنئة نجم الفريق بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم، ممن أشادوا بمهاراته وما قدمه مع الفريق منذ انضمامه إلى الأهلى من صفوف فريق المقاولون العرب.



طاهر محمد لاعب الاهلى

جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر ورغم انضمامه إلى الأهلى مطلع الموسم الجارى، إلا أنه فاز مع الفريق ببطولة الكأس، بالإضافة إلى مساهمته فى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلى خلال البطولة الأخيرة.



طاهر محمد طاهر

وكان النادى الأهلى احتفل أول أمس بعيد ميلاد نجم آخر فى صفوف الفريق، وهو محمد مجدى أفشة متوسط ميدان الفريق، حيث نشر الحساب الرسمى للفريق وقتها صورة لـ أفشة وعلقوا عليها بكتابة "هو أفشة.. هو ولدنا أفشة..نحتفل اليوم بعيد ميلاد أفشة صاحب موقعة القاضية ممكن..نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى يستعد لاعبو النادى الأهلى لمواجهتهم المقبلة بالدورى أمام الاسماعيلى، وبخصوص ذلك أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا، الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وبدأ الأهلي استعداده اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس.

وينتظر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، ظهور نتيجة مسحة كورونا غدا حتي يحدد اللاعبين الذين سيدخلون قائمة الفريق للقاء الإسماعيلي والتى يعول عليها الجهاز الفنى لحصد النقاط الثلاث من أجل السعى خطوة جديدة للوصول للقمة، بالإضافة إلى إعادة الأمور إلى نصابها بعد التعادل المخيب للآمال أمام فيتا كلوب الكونغولي.