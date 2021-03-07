شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذى كان يؤديه اللاعب الفترة الماضية.

ويرغب البرتغالي باتشيكو فى الاستعانة بخبرات محمد عبد الشافي فى مركز الظهير الأيسر في ظل قلة الخبرة التى يعاني منها أحمد فتوح، بخلاف المستوي المذبذب لعبد الله جمعة، ما جعل باتشيكو يطلب من معاونيه سرعة تجهيز محمد عبد الشافى للمشاركة فى المباريات.

ويبحث الجهاز الفني لفريق الزمالك في الوقت الحالي عن إعادة القوام الأساسي للفريق للمشاركة في المباريات بالكامل وعدم الاعتماد علي عملية التدوير بين اللاعبين التي أدت لهبوط مستوي بعض اللاعبين نتيجة تأثرهم بالتواجد في قائمة البدلاءئ في بعض المباريات.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

وتأزم موقف الأبيض بالخسارة أمام الترجي في تونس، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين العائدين من تونس راحة من المران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين.

وطلب باتشيكو من لاعبي الزمالك نسيان مباراة الترجي، وغلق هذه الصفحة مؤقتا والتركيز في مباراة سيراميكا بالدوري، لأهمية تحقيق الفوز في إطار الصراع الشرس على صدارة الدوري، وعدم التفكير نهائيا في مشوار دوري أبطال أفريقيا لحين الانتهاء من المواجهة المحلية المرتقبة مساء الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الزمالك مشواره الأفريقي، بمواجهة الترجي يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، بالقاهرة، في إطار الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال، وسيكون لقاء مصيريا حيث لا بديل فيه للأبيض عن الفوز؛ لضمان استمرار المنافسة على حجز إحدى تذكرتين الصعود لدور الثمانية بالمسابقة.