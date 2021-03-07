شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكماً لمباراة النجم وجاراف السنغالى بالكونفدرالية.. وجريشة رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي المصري أحمد الغندور لإدارة مباراة النجم الساحلي التونسي وفريق جاراف بطل السنغال، ضمن مباريات الجولة الأولي لمجموعات البطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويعاون الحكم الدولي أحمد الغندور فى إدارة مباراة النجم الساحلي وجاراف السنغالي الحكم الدولي جهاد جريشة حكما رابعا.

ومن المقرر أن تقام مباراة النجم الساحلي وجاراف السنغالي الأربعاء المقبل فى تونس.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن انتهاء المهلة القانونية التى منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنجم الساحلي من أجل سداد عقوبة سليماني كوليبالي لصالح النادى الأهلي المصري، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم مسئولى النجم الساحلى مهلة 45 يوماً، انتهت الاثنين الماضى، لتسوية موقف كوليبالي مع الأهلى، وإلا إيقاف كوليبالى 6 أشهر وحرمان أبناء سوسة من سوق الانتقالات لثلاث فترات.

وكان الأهلى قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإجبار النادى التونسى على تسديد 22 مليون جنيه بسبب الهارب كوليبالي وإلا سيتم منعه من القيد.