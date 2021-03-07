شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين بعد غيابه عن تحقيق لجنة الانضباط: "أقوالى فى التقرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب ربيع ياسين عن استدعاء لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله حول أسباب إصابات كورونا التى ضربت منتخب مصر مواليد 2001 ما أدى لاستبعادهم من تصفيات أمم أفريقيا التي أقيمت بتونس.

وأكد ربيع ياسين المدير الفني الحالي لفريق بتروجت، فى اتصالات باتحاد الكرة ، أن أقواله تم تدوينها فى التقرير الذى أرسله لاتحاد الكرة عقب توديع المنتخب لتصفيات أمم أفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانضباط باتحاد الكرة عن القرارات الخاصة بمنتخب الشباب مواليد 2001 خلال أيام قليلة بعد الاستماع لأفراد الجهاز الفنى والطبى والإدارى.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

وانسحب منتخب الشباب مواليد 2001 من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.