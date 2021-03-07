شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على الأوليمبي السكندرى 2 -1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصري البوروسعيدي على الأوليمبي السكندري، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الإسكندرية وبحري، بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وحرص على ماهر، المدير الفنى للمصرى، خلال اللقاء، على الدفع بأكبر عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي خلال المباريات الرسمية الأخيرة، وشهدت المباراة تركيز المدير الفنى على أخطاء المصرى أمام بيراميدز الاخيرة والتى فاز فيها الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للموقع الرسمى للمصرى البورسعيدى، انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف للاشئ سجله اسلام عطية في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد عرضية جميلة من زميله مصطفى سلطان، فيما نجح فريق الأوليمبي في إدراك التعادل في الدقيقة الثلاثين من الشوط الثاني قبل أن يحرز أحمد جمعة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الرابعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.. وأستمر غياب كريم العراقى مدافع الفريق بسبب أزمة تجديد عقده.

تشكيل المصرى فى الشوط الأول ضم: أحمد دعدور لحراسة المرمى ، حجاج عويس ، أحمد شوشة ، محمد الصالح ، حسن علي لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أحمد رفعت ، مصطفى سلطان ، محمد جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة .

وفي الشوط الثاني دفع علي ماهر بكل من عصام ثروت، علي حمدي ، ابراهيم سعيد ، كازادي كاسينجو ، محمد عنتر بدلًا من أحمد دعدور ، مصطفى سلطان ، اسلام عطية ، محمد جابر ، حسن علي.