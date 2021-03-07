شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تنظم احتفالية لتكريم 50 بطلا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت اللجنة البارالمبية المصرية احتفالية لتكريم 50 بطلا مصريا، وتضمن الاحتفال عقد ندوتين تثقيفيتين الأولى حول الإعداد النفسي، والثانية تناقش التغذية السليمة، لتقديم أفضل سبل الرعاية والدعم للأبطال البارالمبيين.

وقالت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، "ونحن فى مستهل أولمبياد طوكيو 2021، وبتكاتف كافة الأطراف المعنية بتمكين الأبطال البارالمبيين فى مصر".

وأضافت حياة خطاب، ستتمكن اللجنة البارالمبية المصرية من وضع خطة تأهيل شاملة تضمن الدعم المعنوى والمادى لأبطال مصر الرياضيين، وتعزز من أدائهم الحرفى لحصد أعلى المراكز فى مختلف الألعاب بكبرى البطولات الدولية والعالمية".

ونجحت اللجنة البارالمبية فى تنظيم دورى ممتاز لكرة القدم للصم، للموسم الرياضى 2019 /2020 وأقيم النهائى فى مطلع العام بالمركزالأولمبى بالمعادى، حيث استمرت مباريات الدورى الممتاز منذ بداية الموسم الماضى وتوقفت فى ظل جائحة كورونا وتم استكمال الدورى بمجموع مباريات 50 مباراة .

عدد الفرق المشاركة فى دورى كرة القدم للصم بقسميه الممتاز والدرجة الاولى 68 فريق من مختلف محافظات الجمهورية باجمالى مباريات 180 مباراة.