شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير على رادار الأهلي لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ويعاني الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، وعدم تقديم طاهر محمد طاهر أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، باعتباره يلعب في المركزين الأيمن والأيسر.

ويتابع مسئولو النادي الأهلي أكثر من لاعب محلي خلال الموسم الحالي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما مع تراجع أداء غالبية اللاعبين في هذا المركز.

ويحتل أحمد سمير صدارة ترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوي مع عمر كمال لاعب المصري ويوسف أوباما لاعب الزمالك.