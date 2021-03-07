طنطا تحقق الفوز الأول على ملعبها بهدفين نظيفين على الزرقا بالقسم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طنطا بقيادة حسن موسى فى تحقيق الفوز الأول على ملعبها على حساب الزرقا بهدفين نظيفين في ختام فعاليات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

أحرز هدفى طنطا كريم أسامة ومانجا طنطا ويرفع رصيده الى 15 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء دمياط عند 13 نقطة ويهبط للمركز الأخير.

بدأ طنطا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد موسي

خط الدفاع: أحمد محسن، ساهر عبدالمنعم، محمد حسام الشرخة، عبد الرؤوف زيكو.

خط الوسط: السيد أبو أمنة، وليد حسن، شهاب فتحي.

خط الهجوم: أسامة النجار، أسامة ايمن، محمد ماجد أونش.

دكة البدلاء: إبراهيم الجرايحي، إبراهيم عكوكو، محمد جودة، محمود صلاح، أحمد رينجو، أحمد أشرف، محمد فوزي، أحمد وائل، محمد هشام.

كانت مباريات الجولة السادسة عشر بنفس المجموعة شهدت العديد من المفاجآت بعد خسارة المتصدر فريق الداخلية أمام النصر بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ، بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 19 نقطة فى المركز العاشر، فى الوقت نفسه نجح السكة الحديد فى إيقاف قطار الترسانة بعدما فرض التعادل السلبى للقاء ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 27 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد السكة إلى 18 نقطة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق فريق بورتو فوزا غاليا على منتخب السويس بهدف دون رد أحرزه محمود صالح ليعود بورتو للصدارة مجددا بعدنا رفع رصيده 29 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 22 نقطة ، كما تعادل النجوم مع المريخ بهدف لمثله أحرز هدف النجوم محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المريخ احمد حمزاوي ، وحقق القناة فوزا هاما علي زد بهدف دون رد أحرزه محمد علي ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء زد عند 20 نقطة .

وفي مباراة ماراثونية تعادل سرس الليان مع جمهورية شبين بهدفين لمثلهما أحرز هدفي سرس الليان حسام ابو العزم و احمد جملل واحرز هدفي شبين مصطفي هاني و سيد شعبان ، كما استعاد كوكاكولا عافيته سريعا محققا فوزا غاليا على بتروجت بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد أبناء البترول عند 16 نقطة فى مؤخرة الترتيب .