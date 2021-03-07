إدارة الزمالك تجتمع لمناقشة أحوال الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تعقد اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز اجتماع في هذه الأثناء من أجل مناقشة أحوال الفريق بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقررت لجنة إدارة الزمالك الاجتماع اليوم لمناقشة أحوال الفريق ووضع خارطة طريق مستقبلية بناء على تحليلهم للوضع القائم وما جرى خلال المباريات الماضية على المستويين المحلي والإفريقي.

وعانى الزمالك من نتائج سلبية على المستوى المحلي والإفريقي بعدما مرت 3 جولات في دوري الأبطال ولم يحقق الفريق أي انتصار وبات في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته.

وتسعى إدارة الزمالك لتصحيح مسار الفريق من أجل العودة لتقديم المستوى الذي يليق بالنادي ومستوى عناصر الفريق المتواجدين بالوقت الحالي.