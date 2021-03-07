خاص.. 4 رسائل من موسيماني للاعبين قبل قمة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه استمرت ما يقرب من عشر دقائق في أعقاب التعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي فقد نقطتين على ملعبه أمس السبت أمام فيتا كلوب نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن حسابات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وبحسب مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365"، فإن موسيماني قال للاعبيه إن هناك مباراة مهمة يوم الأربعاء المقبل بمسابقة الدوري ويجب التركيز عليها للفوز خاصة مع تطور مستوى أداء المنافس.

وأضاف موسيماني :"أهدرنا العديد من الفرص بعدما تخلى التوفيق عنّا، ولو تم تسجيل نصف هذه الفرص لحققنا الفوز وحصدنا النقاط الثلاث".

وواصل موسيماني رسالته للاعبين :"لا أستطيع أن ألوم أحدكم، ولكن كرة القدم بها كل شيء قد تعطيك الكثير وربما تتخلي عنك بهذا الشكل، بالتأكيد هناك أخطاء وسنعمل على علاجها ولكن اليوم لم يكن يومنا".

وأنهى :"سنفكر في مباراة الإسماعيلي أولاً ولا داعي الآن للحديث عن مباراة فيتا كلوب في الجولة المقبلة بالكونجو".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في قمة مؤجلة من الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري We المصري.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث حاليًا برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر الزمالك إلا أن المارد الأحمر يمتلك خمس مباريات مؤجلة من بينهم لقاء القمة ضد الزمالك.

وسيخرج الأهلي عقب مباراة الإسماعيلي لمواجهة فيتا كلوب بملعب "الشهداء" بالكونغو ضمن حسابات الجولة الرابعة بالمسابقة القارية.