غياب الشحات عن مران الأهلي بسبب نزلة برد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

بدأ فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، استعداده لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة دوري we المصري.

وشهد مران الأهلي غياب اللاعب حسين الشحات بعد تعرضه لنزلة برد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا الإثنين.

ومن جانبه، أغلق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس الأحد.

وسقط فريق الأهلي في فح التعادل أمام فيتا كلوب، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.