مباشر.. سيتي 0 -2 يونايتد.. لوك شو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، في ديربي مدينة مانشستر بالأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري برصيد 65 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، وكانسيلو، ودياز، وستونز، وزينشينكو، ورودريجو، وجوندوجان، ودي بروين، ورياض محرز، ورحيم ستيرلنج، وخيسوس.

تشكيل مانشستر يونايتد: هيندرسون، وليندلوف، وماجواير، ووان بيساكا، ولوك شو، وفريد، وبرونو فيرنانديز، وماكتوميناي، وجيمس، وراشفورد، ومارسيال.

ملخص المباراة

وفي الدقيقة الأولى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق مانشستر يونايتد بعد إعاقة مارسيال داخل منطقة الجزاء، لتيقدم برونو فيرنانديز ويسجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

وواصل فريق مانشستر يونايتد الضغط بعد الهدف الأول، وكاد لوك شو أن يسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 4 بعد تمريرة من راشفورد داخل منطقة الجزاء، ليصوب اللاعب كرة أرضية قوية لكنها إتجهت إلى موقع تمركز الحارس إيدرسون.

وشهدت الدقيقة24، تسديدة على المرمى من أوليكساندر زينشينكو لاعب مانشستر سيتي، تصدى لها حارس يونايتد بنجاح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفرا في وجه هاري مجوير لاعب مانشستر يونايتد بعدما تدخل بقوة ضد لاعب مانشستر سيتي.

وحاول إلكاي جوندوجان استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 37 لإدراك هدف التعادل لكن الكرة مسكها الحارس.

وشهدت الدقيقة 44، أخطر فرص مانشستر سيتي، حيث تسلم رياض محرز كرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، ليحول عرضية أرضية مرت من أمام خيسوس ثم القائم الأيمن للمرمى، لتخرج لركلة مرمى.

وفي الدقيقة 47.. أطلق رودريجو تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء مانشستر يونايتد كانت في طريقها لأقصى الزاوية اليمنى للمرمى لكنها ارتطمت في العارضة وخرجت بعيدًا عن الشباك.

وبعد مرور 5 دقائق من زمن الشوط الثاني، تمكن اللاعب لوك شو من مضاعفة النتيجة لفريق مانشستر يونايتد ويسجل الهدف الثاني. في الدقيقة 50، حيث تلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من راشفورد، ليسدد كرة منخفضة من بين أقدام المدافعين لتستقر في شباك مرمى مانشستر سيتي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه الثنائي لوك شو و دين هندرسون في الدقيقتين 58 و 60.

أجرى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تغييران بدخول كايل ووكر بدلا من جواو كانسيلو في الدقيقة 65، وفليب فودين بدلا من جبريل خيسوسفي الدقيقة 70.