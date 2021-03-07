برشلونة المستفيد.. بنزيما يعاقب أتلتيكو في الوقت القاتل ويحكم بالنقطة على ديربي مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- هادي المدني:

تعادل ريال مدريد مع مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني "لا ليجا" على ستاد واندا ميتروبوليتان.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 59 نقطة وحافظ على وجوده في الصدارة، أما ريال مدريد فأصبح رصيده 54 نقطة تراجع للمركز الثالث.

وأصبح برشلونة أكبر مستفيد من المباراة بعدما تقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط فقط غير أن الأتلتي لعب مباراة أقل.

وتكون تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، رودريجو، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما.

بينما تكون تشكيل أتلتيكو مدريد من: أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، كاراسكو، كوكي، يورينتي، ليمار، كوريا، سواريز.

أحداث المباراة

حصل لويس سواريز على ركلة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، ونفذها بنفسه لكن الحائط البشري حولها إلى ركنية.

ومر 10 دقائق من عمر المباراة وسط ضغط متقدم من جانب أتلتيكو مدريد وتراجع لعناصر ريال مدريد، فيما لم يكن هناك أي خطورة على المرميين.

وتقدم أتلتيكو مدريد في النتيجة عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعدما قام ماركوس يورنتي بعمل رائع في الجانب الأيمن ثم لعب الكرة للأوروجوياني الذي لم يقل روعة في تسجيل الكرة بوجه القدم الخارجي بشباك كورتوا.

وحاول كريم بنزيما الرد في الدقيقة 18 بعدما أرسل أسينسيو كرة من الجانب الأيسر لعمق منطقة الجزاء متوسطة الارتفاع فسددها الفرنسي على المرمى مباشرة لكنها ذهبت ضعيفة، في الدقيقة التالية عاد من جديدة برأسية بعد عرضية أرسلها كاسيميرو لكن هذا المرة خرجت لضربة مرمى.

خلال الدقائق التالية للهدف مباشرة بدأ أتلتيكو مدريد في التراجع من أجل استدراج ريال مدريد واللعب على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 22 أنطلق كوريا بكرة حصل عليها من سواريز وحاول أن يردها له في عمق منطقة الجزاء لكن كاسيميرو أبعدها لرمية تماس.

وعادت محاولات ريال مدريد من جديد في الدقيقة 28 من عمر المباراة بتسديدة أرسلها كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها حارس المرمى على مرتين، ثم سدد لوكا مودريتش كرة أخرى في الدقيقة 29، أتت أعلى من العارضة كثيرًا.

وطلب لاعبو ريال مدريد احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 41 بداعي وجود لمسة يد على فيليبي، واستدعى حكم الفيديو المساعد حكم المباراة لمراجعة اللعبة لكنه رفض احتسابها وأمر باستمرار اللعب.

حرم حكم المباراة، لويس سواريز من انفرد مبكر بمرمى كورتوا في الشوط الثاني، بعدما استخلص الكرة من رافائيل فاران صافرة إدارة اللقاء انطلق لتحرك الأوروجوياني من موقف كان سيهدد مرمى الريال.

وأنقذ تيبو كروتوا مرمى ريال مدريد من الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعدما تصدى لتصويبة من يانيك كاراسكو، ومن جديد تألق كورتوا في التصدي لكرة جديدة من جانب لويس سواريز في الدقيقة 54 حيث أمسك بها على مرتين.

وأهدر كوريا من جديد فرصة مضاعفة النتيجة لصالح أتلتيكو مدريد بعدما أتته الكرة في مواجهة المرمى بالدقيقة 60 لكنه لم يتعامل معها بشكل مثالي وتعثر أثناء محاولة التسديد.

وتصدى يان أوبلاك في الدقيقة 80 فرصة في غاية الخطورة من كريم بنزيما بعدما فينيسيوس على الكرة في الجانب الأيسر ولعبها تجاه الفرصي الذي صوبها مرتين واستطاع حارس الاتليتي أن يحولها لضربة ركنية.

وأبدع كريم بنزيما في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 88 بعدما تبادل التمرير مع كاسيميرو ثم أسكن الكرة في شباك يان أوبلاك الذي عجز عن التعامل معها.

وانتهت المباراة بالتعامل بين فريقي العاصمة الإسبانية ليعجز أي منهما من تحقيق استفادة فعلية تساعد على الوصول لهدفه، فيما خسر كل فريق نقطتين الأمر الذي يصب في مصلحة برشلونة في الانفرد بالمركز الثاني واقترب من الصدارة.