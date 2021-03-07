الخليج 365 يكشف.. تفاصيل جلسة لاعبي الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي، كواليس الجلسة التي عقدها لاعبو النادي الأهلي بغرفة ملابس استاد القاهرة عقب مباراة فيتا كلوب، أمس السبت.

وتعادل الأهلي إيجابيا مع فيتا كلوب بنتيجة (2-2) ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك حالة من الحزن الشديد سيطرت علي غرفة ملابس الفريق بعد خروج اللاعبين من استاد القاهرة وتواجد بيتسو موسيماني في المدير الفني في المؤتمر الصحفي.

وأضاف المصدر، أن اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وأيمن أشرف تحدثوا مع زملائهم داخل غرفة ملابس الفريق بإستاد القاهرة.

وتابع المصدر، أن اللاعبين قالوا لزملائهم أنهم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف الصعب في مجموعتهم بدوري أبطال أفريقيا ويجب عليهم تصحيح المسار.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين، أوضحوا أن تاريخ الاهلي ملئ بتلك المواقف وهم قادرين بإمكانياتهم علي تجاوز تلك العقبة، وأن فيتا كلوب كفريق جيد ولكنه ليس بالمنافس الذي لا يقهر ويجب عليهم التركيز الشديد في تلك المرحلة ونسيان جميع الأمور وعبور تلك العقبة لمباراتي فيتا كلوب ثم المريخ السوداني خارج الأرض.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، ويقع فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما بتذيل المريخ برصيد نقطة وحيدة.