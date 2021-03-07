الانهيار مستمر.. ليفربول يخسر أمام فولهام في تاسع خسارة بالموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

سقط ليفربول مجددا على ملعبه أمام فولهام بهدف نظيف، أحرزه ماريو ليمينا في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بالمباراة التي جرت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

واستمر ليفربول في المركز السابع برصيد 43 نقطة، ومهدد بالتراجع للمركز التاسع، حيث يتبعه توتنهام، وأستون فيلا ولكلا منهما مباراتين أقل.

ورفع فولهام رصيده لـ26 نقطة في المركز الـ18 متساويا مع برايتون بنفس الرصيد، ولكن للأخير مباراة أقل.

وافتقد ليفربول أمام فولهام خدمات مدافعه أوزان كاباك بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، معاناة اللاعب التركي من مشكلة صغيرة عانى منها أمام تشيلسي، فيما استعاد الفريق الإنجليزي خدمات لاعبه ديوجو جوتا، وكذلك بدأ محمد صلاح المباراة أساسيا وبقى ماني على مقاعد البدلاء.

وبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون بيكر، نيكو ويليامز، ناثينال فيليبس، ريس ويليامز، آندي روبيرتسون، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، محمد صلاح، ديوجو جوتا، شيردان شاكيري.

وتعد تلك الخسارة لليفربول هي الخسارة السادسة على التوالي على ملعب أنفيلد، والثامنة من آخر 12 مباراة لليفربول بالبريميرليج.