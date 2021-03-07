الامارات | خورفكان يمطر الظفرة بخمسة أهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يمطر الظفرة بخمسة أهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز خورفكان على ضيفه الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد خورفكان 18 نقطة بينما بقي رصيد الظفرة عند 20 نقطة، وهو أول فوز لخورفكان على الظفرة في دوري المحترفين.

وظهر خورفكان الطرف الأبرز في كل شيء في الشوط الأول استحواذا وتبادلا للكرات وفي التركيز والحضور الذهني لينجح في تسجيل هدفين في اول ست دقائق كانتا بمثابة الحسم المبكر للنتيجة سجلهما اللاعب البرازيلي جوميروس رافائيل (دودو) بنفس الطريقة بعد ان تبادل الكرة مع مواطنه باولينهو والتسديد من خارج منطقة الجزاء باغت بهما حارس المرمى عبد الله سلطان في الدقيقتين (4، 6).

وواصل خورفكان سيطرته على مجريات المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الثالث باقدام البرازيلي رامون لوبيز في الدقيقة 53، مستفيدا من تمريرة مع زميليه بوميلو ونجم المباراة عمر جمعة ربيع.

وسجل الظفرة هدف التقليص عن طريق راسية ماخيتي ديوب في الدقيقة 71، بعد تسديدة رأسية جميلة.

وأضاف خورفكان الهدف الرابع عن طريق باولينهو بعد مراجعته من قبل تقنية الفيديو مستفيدا من تمريرة عرضية للاعب رامون لوبيز 77، قبل ان يسجل الدولي إسماعيل الحمادي الهدف الخامس 90+3 بعد تسديدة قوية مرت بين قدمي حارس المرمى انتهت بعدها المباراة.

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