شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي استبعاد أو تغريم بن شرقي بعد أزمة الاعتراض على باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد الأزمة التي حدثت بين أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك والبرتغالي جايمي باشتيكو المدير الفني للزمالك عقب خسارة الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف من الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي والتي جرت في تونس والتي دخل فيها أشرف بن شرقي في مشادة كلامية مع باتشيكو المدير الفني للزمالك بسبب تغييره والدفع باللاعب أسامة فيصل بدلاً منه وامتد الامر الي غرفة خلع الملابس وكاد يحدث مالايحمد عقباه لولا تدخل لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني لتهدئة الأوضاع بينهما.

نفي مسؤولو الزمالك ما تردد عن إيقاف بن شرقي عن استبعاده من المباراة المقبلة امام سيراميكا كيلوباترا في الدوري وان الامر متروك للجهاز الفني خصوصاً وان بن شرقي لاعب محترف وسيتم تطبيق لائحة العقوبات المالية عليه.

ويحاول لاعبو الفريق احتواء الازمة بين بن شرقي وباتشيكو المدير الفني للزمالك وإقناع اللاعب بالتقدم باعتذار لمديره الفني عما بدر منه خلال مباراة الترجي من اجل عدم تصعيد المشكلة خصوصاً وان الفريق مقبل علي مواجهة غاية الأهمية في البطولة الافريقية امام فريق الترجي التونسي ايضاَ ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وتأزم موقف الزمالك في المجموعة الرابعة بعد الخسارة من الترجي حيث قبع في المركز الثالث لترتيب المجموعة برصيد نقطتين جمعهما من ثلاث مباريات وبات يحتاج الفوز في الثلاث مباريات المقبلة من اجل ضمان التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.