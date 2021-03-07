شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع السفارة المصرية في الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى مسؤولو النادي الأهلي حاليًا اتصالات مع السفارة المصرية في الكونغو للترتيب لرحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

وفتح جهاز الكرة بالأهلي اتصالات الأيام الماضية مع السفير المصرى في الكونغو من أجل بحث عدة أمور خاصة بالرحلة، وما يتعلق بها بشأن الإقامة وملاعب التدريب وملعب المباراة.

ولم يستقر مسؤولو الأهلي حتى الآن على موعد السفر النهائي للكونغو، ويُفاضل مسئولو النادى بين يومى 12 أو 13 مارس الجارى للسفر لخوض مباراة فيتا كلوب.

ويحسم مسئولو الأهلي موعد السفر للرحلة الكونغولية التي ستتم على متن طائرة خاصة.