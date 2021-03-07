شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: «لو اللجنة اللي بتدير الزمالك مش قادرين يمشوا وإحنا نتصرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إندهاشه مما أسماه محاولات الزج باسمه في إخفاق الاهلي و الزمالك أمام فيتا كلوب والترجي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» : «أنا وزير الشباب والرياضة في مصر كلها ومسؤول من الحكومة المصرية والقيادة السياسية عن حركة الرياضة كلها بجميع الهيئات والاتحادات والمؤسسات والاندية ومراكز الشباب فضلا عن قطاع الشباب ككل».

وأضاف صبحي: «نسير بخطي ثابته وناجحة في البطولات العالمية ونستضيف اهم المحافل الرياضية والشبابية ولست مسؤولا عن نتيجة مباراة الزمالك فهناك لجنة تدير النادي قمنا بتعيينها وفقا للائحة لكن اذا كانت اللجنة الموجود حاليا في نادي الزمالك مش قادر تدير النادي يقولوا مش قادرين ندير نادي الزمالك ويمشوا واحنا نتصرف».

واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن أي مسؤول سابق أو حالي في نادي الزمالك لابد أن يساعد ناديه ويقف بجوار ناديه وكل مسئول يقوم بدوره علي اكمل وجه بدلًا من يبحث عن شماعه لتبرير إخفاقاته.