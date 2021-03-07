شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز علي الأوليمبي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الأوليمبي السكندري أحد أندية الدوري الممتاز ب بمجموعة الاسكندرية وبحري – بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

حرص على ماهر المدير الفني للمصري، خلال اللقاء على الدفع بأكبر عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي خلال المباريات الرسمية الأخيرة، وجاءت المباراة عامرة بالندية خاصة في ظل الأداء القوي من جانب لاعبي الأوليمبي على مدار الشوطين.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشىء سجله اسلام عطية في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد عرضية جميلة من زميله مصطفى سلطان، فيما نجح فريق الأوليمبي في إدراك التعادل في الدقيقة الثلاثين من الشوط الثاني قبل أن يحرز أحمد جمعة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الرابعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

مثل المصري خلال الشوط الأول: أحمد دعدور لحراسة المرمى، حجاج عويس، أحمد شوشة، محمد الصالح، حسن على لخط الظهر، ايزي ايميكا، اسلام عطية كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي أحمد رفعت، مصطفى سلطان، محمد جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة .

وفي الشوط الثاني دفع الكابتن على ماهر بكل من عصام ثروت، على حمدي، ابراهيم سعيد، كازادي كاسينجو، محمد عنتر بدلًا من أحمد دعدور، مصطفى سلطان، اسلام عطية، محمد جابر، حسن على.