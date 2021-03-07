شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي يعود لتدريبات البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية من جديد بعد الراحة ٤٨ ساعة التي منحها خالد جلال، المدير الفني للاعبين، عقب مباراة المحلة في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليرفع البنك رصيده إلى 14 نقطة، محتلًا المركز الرابع عشر.

وشهد المران عودة محمد مجدي للتدريبات الجماعية ومازال أحمد ياسر ومحمد لعبه وبهاء مجدي وشادي رضوان في مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.

وخضع اليوم محمود سيد لجلسات تأهيلية خاصة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة المحلة الأخيرة، ومع استمرار غياب خالد جلال، المدير الفني للفريق لإصابته بفيروس كورونا.