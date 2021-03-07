شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يقرر الاعتماد على الجزيري أساسيًا في مباراة الزمالك ضد سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود التونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم فريق الكرة الأول بالزمالك، في لقاء سيراميكا كيلوباترا المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز، والمقرر له الخميس القادم على استاد القاهرة.

وكان الجزيري قد غاب عن الزمالك في لقاء الترجي التونسي أمس ببطولة أفريقيا وذلك لعدم قيده في القائمة الأفريقية، ويعتمد باتشيكو على سيف الدين الجزيري كهاجم أول في الزمالك، يليه، حميد أحداد، ومروان حمدي، وأسامة فيصل.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق سيراميكا في المركز السابع لجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 21 نقطة.