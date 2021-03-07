شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد حسين الشحات عن تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغيب حسين الشحاتل عن مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء غياب الشحات عن مران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم بسبب إصابته بنزلة برد.

واستأنف الأهلي تدريباته على ستاد مختار التتش دون راحة بعد التعادل في مباراة الأمس أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.