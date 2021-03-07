شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يكتفى بـ 23 لاعبًا في معسكر المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى على استدعاء ٢٣ لاعًبا فقط خلال المعسكر المقبل الذي سيقام خلال الفترة من ٢٢ مارس وحتى يوم ٣٠ من الشهر نفسه في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو الصيف المقبل.

ويكتفى المنتخب الأوليمبى بخوض معسكر تدريبى خلال هذه الفترة، بعد تعذر الاتفاق على خوض أي مباريات ودية خلال هذا المعسكر بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها معظم الدول خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

وينتظر مدرب المنتخب الاوليمبى اعلان قائمة المنتخب الاول، لمعرفة الأسماء التي سيستعين بها حسام البدرى من القوام الرئيسى للمنتخب الاوليمبى، حتى يقوم شوقى غريب باستدعاء لاعبين جدد لتجربتهم خلال هذا المعسكر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الذين سيتواجدون مع المنتخب الأول .

ويسعى شوقى غريب لتجربة عدد كبير من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في الدورى الممتاز، وذلك قبل أيام قليلة من موعد ارسال القائمة الأولية للفيفا .

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم يوم ٩ ابريل كآخر موعد لارسال القائمة الاولية للمنتخبات المشاركة في نهائيات أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.