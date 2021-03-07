شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر استئناف مسابقة الناشئين في إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، استئناف مسابقة الناشئين مواليد 2003 مطلع شهر إبريل المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة جدول المباريات إلى جميع الأندية لبدء الاستعداد لاستئناف المسابقة، التي ستتحقق على ضوئها المراكز من العاشر إلى السابع عشر.

وأبلغ اتحاد الكرة مسؤولي الأندية بأن المباريات ستُقام بدون جمهور، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.