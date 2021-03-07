شكرا لقرائتكم خبر عن يد الإسماعيلي تتذيل ترتيب المجموعة بعد الخسارة من المنيا في الدورة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق الإسماعيلى لكرة اليد خسارة أمام منافسه المنيا بنتيجة 21 مقابل 19 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدورة المجمعة المؤهلة بدورها للدوري الممتاز.

وتذيل الاسماعيلي جدول المجموعة التي تضم المنيا والعبور وجزيرة الورد برصيد سبع نقاط.

ويقود الفريق حسن على مدير فنى، وليد صابر مدرب، إسلام رجب مدرب حراس مرمى، إيهاب محمد عبده إدارى، مصطفى رمضان علاج طبيعي.