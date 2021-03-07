شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الإسماعيلي يدخل حسابات حسام البدري قبل معسكر منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الظهير الأيسر لنادي الإسماعيلي حسين السيد «مارسيلو» حسابات المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري.

ويستعد البدري لإعلان القائمة النهائية للاعبين المحليين اللذين سينضمون للمنتخب يوم 17 من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم االأفريقية.

وسيحضر حسام البدري وبعض أعضاء جهازه المعاون مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقررة الأربعاء، لمراقبة لاعبي الأهلي وبقية لاعبي الإسماعيلي.