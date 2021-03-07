ريشكه من كواليس البايرن لإدارة أكبر وكالة لاعبين

متابعة: ضمياء فالح

ابتسم عام 2021 للمدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ السابق مايكل ريشكه (63 عاماً)، إذ تم تعيينه مديراً لأكبر وكالة لاعبي كرة قدم في العالم «ICMSteller».

وعمل ريشكه في باير ليفركزن وشتوتجارت وشالكه قبل البايرن، وقيل إن جوارديولا نصحه قبل رحيله لمانشستر سيتي بتعيين توخيل مكانه، لكنه يوضح قائلاً: «لم يكن الأمر كذلك، كنت أتحدث مع بيب وقلت له لدي موعد عشاء مع توماس، (مدرب تشيلسي حالياً والبايرن سابقاً)، فقال لي «أوه، أحب أن أنضم إليكما»، لذا حضر العشاء وكانت أمسية رائعة عن الكرة والاستراتيجية. بيب كان يقول لي دوماً إنه يحب مواجهة فرق توخيل لأنها تتحدى ذكاءه».

وتابع ريشكه: «توخيل كان من دون ناد حينها بعد تركه ماينز، وبيب كان يحترمه كثيراً، ويرى أنه مدرب يدفعه للتفكير، وبيب يحب التحديات الذهنية لكن عندما حان موعد رحيل جوارديولا عن البايرن كان دورتموند عين توخيل مدرباً. هناك أوجه تشابه بين توخيل وجوارديولا في مجال إعداد اللاعبين، إذ يمنحونهم حلولاً واضحة في الملعب، أنا واثق من نجاح توخيل ومساعده زولت لوف في تشيلسي».

وعن إعجابه بجوارديولا قال: «كنت منبهراً بجوارديولا، عندما تم تعييني مديراً رياضياً، خرجت للغداء معه وأمضينا 4 أو 5 ساعات نتحدث، وأدركت نوعية اللاعب الذي يحتاج لشرائه، وطلبت منه متابعة استعداداته. البايرن كان يستعد لمواجهة روما في دوري أبطال أوروبا فقال لي تعال معي لمشاهدة مباراة روما واليوفنتوس في تورينو، وفي الطائرة حدد لي كيفية سير المباراة، وبالفعل لعب الفريقان كما قال، ثم سمح لي بحضور اجتماعاته مع اللاعبين، وكان يعطيهم سيناريو المباراة قبل حدوثها، لم يكن يأمرهم بفعل هذا، أو ذاك، بل يقترح عليهم أفكاراً باحترام كي تكون لديهم حلول جاهزة عندما تتعقد الأمور. البايرن فاز على روما 7-1 في معقل روما».

ووصف ريشكه عمل جوارديولا بالمايسترو في جوقة موسيقية، وقال: «شاهدت فيلماً عن ليونارد بيرنشتين مؤخراً وهو يقود معزوفة «ويست سايد ستوري»، وذكّرني حجم تركيزه على التفاصيل وتعاطفه مع المؤدين بزمني مع جوارديولا في البايرن، إنه مدرب مميز جداً ويثق به لاعبوه بشكل كامل». وتردد ريشكه على جوارديولا في سيتي وقيل إنه يبحث عن عمل معه لكن ريشكه قال: «بيب يملك كادراً رائعاً في سيتي، لديه بيجرشتين ومع هذه الشراكة لا تحتاج لأحد آخر».

وعن علاقته مع أنشيلوتي الذي خلف جوارديولا في البايرن، قال ريشكه: «كارلو صاحب كاريزما، رجل يفي بوعوده وجنتلمان من طراز رفيع».

وعن عمله الجديد قال ريشكه: «شراء لاعب مثل شراء منزل أو التعاقد مع ممثل، ووكلاء اللاعبين جزء من هذه التجارة الآن، في الظاهر يرى الناس شخصاً واحداً يدفع له 30 مليون استرليني، لكنهم لا يرون ما حصل في السنوات التي سبقت شرائه بهذا السعر، وكيل اللاعب يساعد النادي على بيع أو شراء لاعب ما بالسعر المناسب، لكن علاقته مع اللاعب بدأت منذ سنوات طويلة ساعده فيها على التطور، وساعد عائلته على الاستقرار، لذلك عندما ترون الصفقة كبيرة تكون ثمرة جهد كبير. شهدنا تسرب المواهب من إنجلترا لألمانيا في السنوات الأخيرة، المسألة لا تتعلق بوجود موهبة، بل بمنحها الفرصة. وعندما عملت في ليفركوزن شاهدت توني كروز (نجم ريال مدريد حالياً) وهو يعاني عدم حصوله على دقائق في احتياط بايرن ميونخ، لذا استعرته لـ18 شهراً ومنحته فرصة التطور، وفعلت الشيء نفسه مع داني كارفاخال الذي كان في احتياط ريال مدريد، لو لم يأت كارفخال لليفركوزن لما وصل لفريق الريال الأول الآن. وفي وكالتنا نعمل مع الأندية لتحديد المسار الأفضل للاعب الشاب كي يستفيد الجميع».

وعن الصيف المزدحم قال ريشكه: «لا أريد التكهن بما يحصل لكن اللاعبين الذين يشكلون الفارق في المباريات سيكون عليهم الطلب كبيراً، في الحياة إما أن تبكي، وإما أن تجد حلاً، ونحن قطعاً نفضل إيجاد الحلول».