شكرا لقرائتكم خبر عن بيترز لاعب بيرنلي يتعرض لإساءة عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي بيرنلي إن لاعبه إيريك بيترز، تعرض لإساءة عبر الإنترنت، بعد المباراة التي انتهت بتعادله 1-1 مع أرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، والتي طرد خلالها المدافع الهولندي، قبل إلغاء القرار بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وطالب أرسنال بالحصول على ركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بذراع بيترز في المنطقة وبعد أن اقترب اللاعب الهولندي قبلها من وضع فريقه في المقدمة، لكن بيرند لينو حارس أرسنال أبعد الكرة عن شباكه. لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ألغي قرار الطرد، وكذلك قرار منح أرسنال ركلة جزاء.

وكتب بيرنلي عبر تويتر : علمنا بالإساءة التي وجهت إلى إيريك بيترز عبر الإنترنت بعد مباراة السبت نشكر جميع من اهتموا بالأمر، ونحن على اتصال بالأطراف المعنية ونقدم الدعم لإيريك وأسرته.

وبسبب تزايد حالات الإساءة إلى اللاعبين عبر الإنترنت طلبت سلطات الكرة الانجليزية من شركات مواقع التواصل الاجتماعي تشديد المراقبة، والتصدي لمثل هذه الأنشطة. (رويترز )