شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان لاعب في الأوروجواي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث الشرطة والقوات البحرية في الأوروجواي، عن لاعب فياريال الإسباني السابق فرانكو أكوستا الذي اختفى أثره مساء السبت، أثناء محاولته عبور جدول في مقاطعة كانيلونيز جنوب البلاد.

ووفقاً لتقارير محلية فقد حاول أكوستا، لاعب فريق اثينز ومنتخب شباب الأوروجواي، عبور الجدول مع شقيقه الذي أبلغ السلطات عن اختفائه في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة السبت، وباشرت عناصر الشرطة والبحرية تمشيط المنطقة بحثاً عنه.

وبدأ أكوستا مشواره مع فريق الغواصة الصفراء في 26 يوليو من موسم 2015-2016 في مباراة ودية أمام ليون الفرنسي، ثم أعير لنادي ريسينج دي سانتاندر في 15 يناير 2018.(وكالات)