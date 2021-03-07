شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة فانتازي تكشف المستور.. جوتا يلمّح لغياب صلاح عن تشكيلة الريدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لمح ديوجو جوتا لاعب ليفربول حامل لقب إنجلترا إلى غياب النجم المصري محمد صلاح عن تشكيلة المدرب كلوب أمام فولهام الأحد، وذلك بعدما استبدله بنجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين في تشكيلة فريقه في لعبة فانتازي فوتبول.

وكان جوتا نزل بديلاً لصلاح، المتعب وفق مدربه، في الدقيقة 62 من مباراة الخسارة أمام تشيلسي وكانت تلك أول مشاركة لجوتا منذ إصابته في الركبة. ولاحظ حساب فانتازي فوتبول على تويتر التغيير الذي أجراه جوتا وكتب بهذا الخصوص. وفي حال صدق تخمين جوتا سيلجأ ليفربول قطعاً لمنع لاعبيه من المشاركة في فانتازي فوتبول أسوة بنادي آستون فيلا الذي كشف لاعبوه إصابة قائدهم جريليش بشطبه من تشكيلتهم في اللعبة.(وكالات)