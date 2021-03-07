رسميا.. البدري يستدعي 6 محترفين استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم غفريقيا بالكاميرون.

وبحسب بيان للجبلاية، شملت القائمة ٦ لاعبين هم :

???? محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

???? محمد النني (أرسنال الإنجليزي )

???? أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي )

???? محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

???? أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )

???? مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من ٢٠ مارس الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.