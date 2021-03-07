شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي، عن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب أمس السبت، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتعرض محمود وحيد للإصابة فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يغادر الملعب ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وأجرى محمود وحيد أشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم الإصابة، ويبقى معرفة نتيجتها لتحديد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي الذى سيخصع له قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويرى الجهاز الفنى للاهلى أن أيمن أشرف هو الأقرب للمشاركة في الجبهة اليسرى بالأهلي بعد غياب محمود وحيد لاسيما مع غموض موقف على معلول من اللحاق بمباراة الإسماعيلي القادمة، فى ظل عدم تعافيه الكامل من نفس الإصابة التي يعاني منها وحيد.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، وسوف يجرى أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.