شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج فى قمة دورى سيدات السلة 27 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج فى قمة دورى سوبر كرة السلة بختام مباريات الدور الأول من الدورى، على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

وتقام مباراة الأهلى مع سبورتنج فى دورى كرة السلة يوم 27 مارس الجارى على صالة الفريق السكندرى فى لقاء العودة، حيث أقيم لقاء الذهاب الأربعاء 3 مارس وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 84/101 .

ويحتل فريق سلة سيدات سلة الأهلى المركز الثانى فى ترتيب دورى السلة برصيد 15 نقطة، بعدما فاز فى 7 مباريات وخسر واحدة.

ووافق مسئولو النادى الأهلى على رحيل اللاعبة كايلا ثوتون المحترفة الأمريكية بفريق كرة السلة، عن صفوف الأحمر والعودة إلى أمريكا، للمشاركة فى منافسات دورى الـ WNBA الذى ينطلق أبريل المقبل ، حيث جاءت موافقة الأحمر على رحيل محترفة السلة خاصة أن اللاعبة مدة تعاقدها مع الفريق 6 أشهر بدأت من أكتوبر الماضى ، قادمة من صفوف دالاس وينجز بالدورى الأمريكى .