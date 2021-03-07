شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الفرق بين الكرة الطائرة في الصالات والشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة الكرة الطائرة، من الألعاب الجماعية التي تنال شعبية بعد كرة القدم واليد والسلة، وتتميز بأنها يمكن ممارستها داخل الصالات، أو على الشواطئ، والأخيرة يتم تنظيم بطولات خاصة بها، وقوانين مختلفة عن نظريتها التي تقام داخل صالة مغلقة.

ومن الاختلافات بين اللعبتين، مساحة الملعب، وكذلك الكرة المستخدمة، وعدد اللاعبين وأشواط اللعبة ونتيجة كل شوط والقوانين، ويكون ملعب الشاطئية أصغر من ملعب الكرة الطائرة العادية، حيث تبلغ مساحة الشاطئية 16 في 8 متر، بينما ملعب الكرة العادية 18 في 9 أمتار.

وتكون الكرة المستخدمة في الطائرة العادية أصغر وأثقل من المستخدمة في اللعبة الشاطئية، حيث تكون الكرة الشاطئية اخف وأنعم، والوزن الأخف يسمح لها بالتحرك اكثر في الهواء.

عدد اللاعبين في الكرة الطائرة العادية ستة لاعبين، لكل منهم موقع ومهمة محددة، ولكن الشاطئية تلعب عادة بأزواج في الجانب الأيمن والأيسر، فبدلاً من فريقين مكونين من ستة لاعبين فى الكرة الطائرة بالصالات، يكون كل فريق في كرة الطائرة الشاطئية مكون من لاعبَين فقط.