الامارات | كلوب يتسبب بأزمة جديدة لمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتسبب بأزمة جديدة لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لـ "فانتازي الدوري الإنجليزي لكرة القدم" على "تويتر" قائمة اللاعبين الذين تراجعت أسهمهم في اللعبة يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتأثر محمد صلاح بالصورة الباهتة التي يظهر عليها "الريدز" في الدوري الإنجليزي واحتلاله المركز السادس على لائحة الترتيب على الرغم من أنه حامل لقب "البريمييرليغ"، إذ أصبح سعره 12.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب "فانتازي الدوري الإنجليزي".

ويبدو أن خلاف محمد صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب لعب دوراً في هبوط أسهم محمد صلاح خصوصاً بعد حالة عدم الرضا التي أظهرها كلوب على أداء اللاعب في المباراة الماضية أمام تشيلسي والتي خسرها الفريق بهدف نظيف، إذ قام كلوب بتبديل صلاح في وقت مبكر من الشوط الثاني لعدم التزامه بالتعليمات الفنية، الأمر الذي أثار غضب الكولومبي -من أصول لبنانية- رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح الذي نشر تغريدة غامضة بكتابة نقطة عبر حسابه على "تويتر" اعتبرها المراقبون نهاية لمشوار اللاعب المصري مع ليفربول وبداية لسطر جديد مع نادٍ آخر قد يكون ريال مدريد أو برشلونة في الدوري الإسباني.

قائمة اللاعبين الهابطة أسهمهم في لعبة "الفناتازي"

1- محمد صلاح: 12.5 مليون جنيه إسترليني

2- برونو فيرنانديز: 11.5 مليون جنيه إسترليني

3- بارنيز: 6.8 مليون جنيه إسترليني

4- جارود بوين: 5.9 مليون جنيه إسترليني

5- بن ميي: 5 مليون جنيه إسترليني

6- دوغلاس لويز: 4.8 5 مليون جنيه إسترليني







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