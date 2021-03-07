شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 أرقام حصيلة الدور الأول لمجموعات دوري الأبطال ‏«الزمالك ضمن 7 أندية لم تنتصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اُسدل الستار على منافسات الدور الأول من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021 بنهاية الجولة الثالثة من عمرها.

ونستعرض من خلال السطور التالية 5 أرقام هامة في حصيلة الدور الأول من المجموعات الأفريقية.

1 – فريقان فقط حققا العلامة الكاملة بالانتصار في الجولات الثلاثة وهما الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

2 – سبعة أندية لم تتذوق طعم الانتصار حتى الآن على رأسهم مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، كذلك تونجيت السنغالي وشباب بلوزداد الجزائري والهلال والمريخ السودانيين.

3 – صن داونز صاحب الهجوم الأقوى من بين 16 فريقاً مشاركاً في مجموعات دوري الأبطال بالنسخة الجارية بـ 9 أهداف سجلها خلال الجولات الثلاثة الأولى.

4 – الدفاع الأقوى لقب من نصيب كل من سيمبا التنزاني والوداد البيضاوي المغربي بلا أهداف في شباك منهما.

5 – بترو أتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل حتى الآن من بين جميع الأندية الستة عشر المشاركة في مرحلة المجموعات مع نهاية الدور الأول، بينما يعتبر الفريق الأضعف دفاعياً بـ 7 أهداف اهتزت بها شباكه.