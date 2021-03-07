شكرا لقرائتكم خبر عن عودة هاني أبوريدة وأحمد مجاهد إلى الرباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصحبة هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف إلى العاصمة المغربية الرباط بعد حضورهما الاجتماع التحضيري لانتخابات الكاف والفيفا الذي عقد برعاية جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش نهائي الأمم الأفريقية للشباب تحت عنوان «الوحدة من أجل تقدم أفريقيا».

وكان الاجتماع قد شهد ترتيبات انتخابية في مقدمتها تزكية باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي لرئاسة الكاف في الانتخابات التي ستعقد في الرباط يوم الجمعة المقبل ويترشح خلالها المهندس هاني أبوريدة للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.