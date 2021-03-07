شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات الـ 100 مليون جنيه.. لجنة الزمالك تجتمع للرد على تصريحات وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد حاليا اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، اجتماعًا هامًا، في مقر النادى بميت عقبة، لبحث الرد على التصريحات التليفزيونية، لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، التي أكد فيها أن الزمالك تلقى 100 مليون جنيه خلال الفترة القريبة الماضية، وهو ما اثار لغطا كبيرا بين جماهير الزمالك بسبب شكوى اللجنة المستمر من عدم وجود أموال في نادى الزمالك، وأن الأزمة المالية تؤثر على النادى وتعوقه عن توفير مستحقات الفرق الرياضية، خصوصا فريق كرة القدم.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها مستقبل فريق الكرة، بعد تردى النتائج خلال الفترة الماضية، والتى على أثرها حقق الزمالك نقطتين في مجموعته بدورى أبطال إفريقيا بعد خوضه 3 مباريات، بالإضافة إلى خسارته نقاط في بطولة الدورى العام في مباريات سهلة من المفترض ان يحقق الزمالك فيها العلامة الكاملة.

وهناك احتمالان تدرسهما اللجنة الحالية بخصوص فريق الكرة، الأول ان يتم اجراء تعديلات على الجهاز الفنى، بالاستغناء عن خدمات كل من، مدحت عبدالهادى، المدرب العام، وعبدالحليم على، مدير الكرة، وتعيين اسماء جديدة، حيث هناك بعض الترشيحات للإنضمام للجهاز الفنى، منها على سبيل المثال، سامى الشيشينى، وامير عبدالعزيز، ولم تستقر اللجنة حتى الان على اسم قوى لتولى منصب مدير الكرة، واقترح البعض تواجد أحمد عيد عبدالملك، لكن هناك انقساما بين اعضاء اللجنة على تولى عبدالملك المسؤولية.

كما هناك انقسام بين أعضاء اللجنة، حول مصير اشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة، لكن رئيس اللجنة المؤقتة يرغب في استمرار قاسم ومتمسك بوجوده.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة موجعة من الترجى التونسى بنتيجة 3-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى ابطال إفريقيا.