شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد احتفالية اللجنة البارالمبية لتكريم 50 بطلا مصريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، تكريم 50 بطلا باراليمبيا في احتفالية نظمتها اللجنة البارالمبية المصرية بالتعاون مع شركة أليانز بمصر.

وتضمن الاحتفال عقد ندوتين تثقيفيتين الأولى حول الإعداد النفسي، والثانية تناقش التغذية السليمة، وذلك لتقديم أفضل سبل الرعاية والدعم للأبطال البارالمبيين.

حضر الاحتفال كل من الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وإبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة، واللواء محمد نور والدكتور عمرو حداد مساعدا وزير الشباب والرياضة، وأيمن حجازي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، ومينا عبدالشهيد الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز بمصر.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي تقديم كامل الدعم والرعاية لأبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين في مختلف الألعاب، والعمل على تحقيق مطالبهم، ومتابعة الخطط التدريبية المخصصة لهم استعداداً للبطولات التي يشاركون فيها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة قدرة أبطال مصر البارالمبيين على التحدي والتفوق في البطولات التي يخوضونها، وتحقيق إنجازات فريدة بأرقام قياسية عالمية تعكس كفاءتهم وقوة عزيمتهم من أجل رفع شأن بلادهم في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حياة خطاب «ونحن في مستهل أولمبياد طوكيو 2021، وبتكاتف كافة الأطراف المعنية بتمكين الأبطال البارالمبيين في مصر، ستتمكن اللجنة البارالمبية المصرية من خلال دعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع أليانز بمصر، من وضع خطة تأهيل شاملة تضمن الدعم المعنوي والمادي لأبطال مصر الرياضيين، وتعزز من أدائهم الحرفي لحصد أعلى المراكز في مختلف الألعاب بكبرى البطولات الدولية والعالمية».

وعقب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر: «دائماً ما تثمن أليانز بمصر المساعي الجادة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية للنهوض بمعايير الرياضة في مصر، ونحن في أليانز بمصر، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تشاركنا مع اللجنة البارالمبية المصرية في العديد من المبادرات لدعم الرياضيين المصريين، والآن نحن فخورون بكوننا الشريك التأميني العالمي للحركات الأولمبية والبارالمبية الدولية بدءاً من 2021 وحتى 2028، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على دعمنا للرياضيين المصريين المحترفين».

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز بمصر أن السلوك الإيجابي لرياضينا والقيم الاجتماعية التي تتشاركها أليانز بمصر مع كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية تستحق المزيد من الاهتمام، مضيفاً سنعمل على جاهدين على تسخير خبراتنا في مجال التأمين وتعظيم الاستفادة من شراكاتنا مع المؤسسات الدولية والمحلية لتأهيل ودعم أبطالنا نفسياً وجسدياً وذهنياً.