شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب مباراة الاهلي والاسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق النادي الاهلى و الاسماعيلي المباراة المرقبة المقرر أن تجمع الفريقين فى بطولة الدوري الممتاز و المقرر لها أن تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال12 لبطولة الدورى الممتاز.

ونفي مسؤولى اتحاد الكرة نقل المباراة الى ستاد برج العرب كما تردد مؤخرا مؤكدا اتحاد الكرة اقامتها فى موعدها وعلى نفس الملعب الذى سبق وتم اعلانه رسميا وقال مصدر أن المباراة كان مقررا لها فى البداية ستاد برج العرب وتم نقلها والاعلان عن نقلها لستاد الاسكندرية من فترة نظرا لرغبة الدراويش .

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي مع الاسماعيلي الاربعاء المقبل على ستاد الاسكندرية عند السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز .

ويسعى موسيماني المدير الفني للاهلى الى مصالحة جماهيرة وتحقيق الفوز وتقليل فارق النقاط مع المتصدر الزمالك خصوصا وانها خاض مباريات أقل من الزمالك .

كما يعتبر المدير الفني مباراة الاسماعيلي بروفة قوية لمباراة فيتا كلوب الكونغولى المقرر لها 16 مارس ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال افريقيا .

بينما يسعى الاسماعيلي للحصول على النقاط الثلاث و الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني و الذى بدا يخيم بقوة على الفريق بعد احتلاله المركز قبل الاخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز .

كما يسعى الدراويش بأن تكون مباراة الاهلي هي نقطة انطلاقة الفريق الحقيقية نحو احتلال مركز امن بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز ومصالحة جماهير الاسماعيلية الغاضبة من نتائج الفريق وغياب الانتصارات عن فريقهم لفترة طويلة .