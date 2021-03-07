شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لمرتضى منصور خوض انتخابات الزمالك المقبلة؟ وزير الرياضة يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مرتضى منصور الرئيس السابق، من حقه أن يخوض انتخابات الزمالك المقبلة بشروط.

وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» : «دورنا تطبيق القانون والدستور واللوائح وكل شخص من حقه أن يمارس حقوقه في ظل هذه الأطر الثلاثة ومرتضي منصور مواطن مصري من حقه الترشح لانتخابات نادي الزمالك علي منصب الرئاسة ما لم يصدر بحقه أي قرار يعوق ترشحه سواء من النيابة العامة أو القضاء المصري الشامخ».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «حتي هذه اللحظة مرتضي منصور لم يصل ضده أي قراره من النيابة أو المحكمة بحيث يكون قرار نهائي يمس السمعة والسلوك وبالتالي فمرتضي منصور يحق له خوض انتخابات الزمالك».

وأكد وزير الرياضة أن أعضاء المجلس السابق ايضا مع مرتضي منصور يحق له خوض الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك التى ستقام بعد الدورة الاوليمبية.