شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تشارك في دوري السلة للبنات الصم بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشارك مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، في منافسات النسخة الأولى من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، الذي تنظمه الإدارة المركزية لشؤون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم» وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ أن فريق محافظة كفرالشيخ لكرة السلة بنات حقق فوزا ثمينا في افتتاحية مباريات دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات، موضحا أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات حيث ضمت المجموعة الرابعة «كفرالشيخ، القليوبية، الاقصر، المنيا، السويس».

وأوضح محروس أن الهدف من إقامة الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

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