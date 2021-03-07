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الأهلي يجري مسحة طبية غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري لاعبو النادي الأهلي مسحة طبية غدًا الأثنين، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة الإسماعيلي بمران اليوم دون أخذ راحة سلبية عقب مباراة أمس.

وشارك في المران الجماعي أكرم توفيق عقب عودته من الإصابة، واجتمع موسيماني باللاعبين قبل المران في جلسة للتحدث عن خطة اللعب أمام الإسماعيلي وتحديد الأخطاء في المباراة الماضية.

وكان الأهلي قد تعادل أمس السبت، أمام فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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