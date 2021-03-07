شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري لاعبو النادي الأهلي مسحة طبية غدًا الأثنين، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة الإسماعيلي بمران اليوم دون أخذ راحة سلبية عقب مباراة أمس.

وشارك في المران الجماعي أكرم توفيق عقب عودته من الإصابة، واجتمع موسيماني باللاعبين قبل المران في جلسة للتحدث عن خطة اللعب أمام الإسماعيلي وتحديد الأخطاء في المباراة الماضية.

وكان الأهلي قد تعادل أمس السبت، أمام فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.