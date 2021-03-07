شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب.. «المجالات المتاحة ورابط التسجيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15مارس الجاري، من الساعة ١١ صباحا إلى ٢ ظهرا، من خلال مبادرة «طور وغير»، بهدف تقليل التجمعات والحفاظ على سلامة الشباب المشارك بملتقيات التوظيف.

ومن خلال هذا الملتقى الذي يُعقد عبر تقنية الفيديو، توفر الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العديد من فرص العمل في مجالات عدة، لجميع المؤهلات من خلال المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولي التوظيف، بالإضافة إلى توفير تدريب مجاني قبل المقابلة لزيادة فرص القبول في الوظيفة.

وتتضمن المجالات التي يتضمنها ملتقى التوظيفي مجال تكنولوجيا المعلومات، ومجال الهايبر ماركت والمطاعم، ومجال البيزنس، مجال التدريب، مجالات متنوعة أخرى، ثم يتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسؤولين التوظيف، وبعد ذلك يتم التواصل معهم وتقديم تدريبات لتؤهلهم للمقابلة الشخصية وتنسيق موعد المقابلة الشخصية والمقرر يوم الاثنين 15 مارس الجاري.

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