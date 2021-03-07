الدوري الإنكليزي: التعادل السلبي يحسم لقاء نيوكاسل ووست بروميتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة 27 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، خيّم التعادل السلبي 0-0 على لقاء ​نيوكاسل​ يونايتد و​وست بروميتش​ ألبيون الذي جرى على ملعب ذا هاوثورنز.



تمكن فريق وست بروميتش، المتجدد تحت قيادة مدربه الجديد سام ألاردايس، من التصدي لمحاولات فريق نيوكاسل الهجومية في ظل غياب الهداف الإنكليزي كالوم ويلسون بسبب الإصابة.

وشهدت المباراة فرص لكلا الفريقين لكن فشل الماغبايز وصاحب الأرض في هز الشباك طوال 90 دقيقة.

وبهذا التعادل، يستمر وست بروم في منطقة الهبوط، وتحديدا في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقع نيوكاسل في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.