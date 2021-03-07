موريبا: لن أنسى الهدف الذي سجلته لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

أشار اللاعب إلياكس ​موريبا​ إلى أنه لن ينسى أبدًا هدفه الأول مع برشلونة بعد أن سجل في الفوز 2-0 على أوساسونا يوم السبت.



وقال موريبا: "لقد منحني ليو تمريرة جيدة ولا أعرف كيف سددت بالقدم اليسرى، والحمد لله دخلت. لن أنسى هذا أبدًا وسأخذه إلى قبري. هناك منافسة على الأماكن ولكن لا يهم إذا كنت شابًا أم لا. إذا لعبت بشكل جيد فأنت في الفريق".

وأضاف: "يساعدنا اللاعبون الأكبر سنًا، ويقدمون لنا النصيحة، ويخبرني ليو بالدخول إلى المنطقة بقدر ما أستطيع والحصول على مراكز للتسديد. أريد أن أكرس هذا الهدف لوالدي ولا ماسيا، حيث تعلمت الكثير منه".