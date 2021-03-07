الدوري الإيطالي: فوز بشق الأنفس لروما على جنوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة 26 من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم، حقق فريق روما فوزا مهما على ​جنوى​ بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب الأوليمبيكو.



مرّت أول 20 دقيقة من المباراة بدون أي أهداف، حتى استهل التسجيل اللاعب الإيطالي جيانلوكا مانشيني الذي خطف هدف الفوز لروما في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن فريق باولو فونسيكا من هز شباك جنوى مرة ثانية بعد أن خفض وتيرته مقارنة بالشوط الأول.

وبهذا الفوز صعد روما إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 50 نقطة.